COVID-19 lovește în IT, sectorul cu dezvoltarea cea mai dinamică din ultimii ani CHIȘINAU, 6 apr – Sputnik. Consecințele pandemiei COVID-19 creeaza presiune și asupra sectorului Tehnologiei informației și comunicațiilor (IT/TIC), care anterior inregistra creșteri constante, potrivit unui comunicat de presa al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC). © Sputnik / Miroslav Rotari Recordul batut de sectorul IT din Moldova: Ne-a adus venituri mai mari decat vinurile Menționam ca sectorul IT este ramura economiei moldovenești cu dezvoltarea cea mai dinamica. Exporturile de servicii IT moldovenești s-au triplat in ultimii doi ani. Chișinaul a fost desemnat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Datorita ritmului dinamic de dezvoltare a sectorului IT, Chișinaul s-a invrednicit de titlul „orașul anului 2020 din Europa de Sud-Est”. Premiul a fost acordat la o conferința de specialitate ce a avut loc in Polonia.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni, la Varsovia, o ”coritura” in relatiile cu Polonia, pe care o plaseaza in contextul Brexitului, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Doresc ca aceasta vizita si discutiile noastre sa marcheze o veritabila cotitura in rolul pe care il putem juca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni, la Varsovia, o schimbare in relatiile cu Polonia, situandu-le in contextul Brexit-ului, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Imi doresc ca aceasta vizita, discutiile noastre, sa marcheze o adevarata schimbare in rolul pe care il putem juca impreuna pentru…

- Cand Emanuel Macron a efectuat in 2017 un turneu est-european la numai cateva saptamani dupa ce a fost ales presedinte al Frantei, el a ocolit Polonia si a lansat un atac verbal puternic la adresa celor care conduc aceasta tara, aminteste joi intr-un comentariu agentia Reuters. Polonia, a spus atunci…

- Primul domeniu schiabil pentru care autoritațile locale au facut deja pași și s-au apucat sa solicite avizele necesare a pornit cu stangul. Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Nasaud a respins avizul de mediu solicitat de Primaria Rodna. Se pare ca autoritațile locale nu au atașat la dosar toate…

- „Moldovenii nu sunt europeni de mana a doua, nu sunt jumatati de buletin”, a spus Dorin Chirtoaca, primarul general al Chisinaului, cu ocazia vizitei la inalt nivel pe care o efectueaza seful statului roman, Traian Basescu. Primarul Chirtoaca a cerut...

- Judecatorii si procurorii romani vor iesi, vineri, in fata instantelor din tara in semn de solidaritate cu magistratii polonezi, care vor protesta la Varsovia in legatura cu 'incercarile sistematice ale guvernului si legislativului din Polonia de a limita independenta judecatorilor'. "Judecatorii…

- Judecatorii si procurorii romani vor iesi, vineri, in fata instantelor din tara in semn de solidaritate cu magistratii polonezi, care vor protesta la Varsovia in legatura cu 'incercarile sistematice ale guvernului si legislativului din Polonia de a limita independenta judecatorilor'."Judecatorii…