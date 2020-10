Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Ultima noapte de petrecere, intaia noapte de restricții! Cum au petrecut europenii din alte state inainte de inchiderea barurilor La Paris, oamenii s-au grabit sa ia masa in oraș pentru ca, de la ora 21:00 au intrat in vigoare restricții de circulație. Și la Londra, barurile și restaurantele…

- Irlanda de Nord se pregatește de inchiderea școlilor pentru doua saptamani. Restricții vor exista, incepand de vineri, și in ceea ce privește nunțile și inmormantarile, noteaza Mediafax.Irlanda de Nord va inchide școlile timp de doua saptamani. Masura face parte dintr-un pachet de noi restricții…

- Europa a devenit noul focar de coronavirus al lumii, raportand acum mai multe cazuri decat Statele Unite, Brazilia și India, potrivit cifrelor Organizației Mondiale a Sanatații, iar multe guverne de pe continent au decis inchiderea barurilor și restaurantelor sau limitarea

- Teatrul Nottara anunta faptul ca o colega a fost diagnosticata cu Covid-19 in urma testului. Are simptome usoare si se trateaza la domiciliu. A fost sunat DSP-ul si, dupa mai multe incercari, a raspuns! Ni s-au (recoman)dat pasii de urmat in aceasta situatie. Ne straduim sa-i respectam cu atentie si…

- DSP va propune inchiderea restaurantelor dar și interzicerea petrecerilor cu mai mult de 50 de persoane in București. Capitala inregistreaza o rata de incidența de 1.86, mult peste cea acceptabila de 1.50, așadar Bucureștiul va intra in carantina parțiala. Propunerile DSP vor fi facute catre Comitetul…

- DSP a propus inchiderea restaurantelor și interzicerea evenimentelor private cu mai mult de 50 de persoane in București. Direcția de Sanatate Publica București a inaintat mai multe recomandari ”tehnice” Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, dupa ce in Capitala s-a inregistrat…

- DSP precizeaza ca recomandarile sunt facute din cauza ca in București rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile este de 1,86, mai mare de 1,5, cum prevede legea pentru inchiderea restaurantelor, potrivit digi24. Propunerile facute de DSP București: -interzicerea organizarii evenimentelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat vineri cu privire la orice eventuala reinchidere a frontierelor intre tarile Uniunii Europene. Acesta a sustinut ca ar fi o masura contraproductiva si ineficienta impotriva cresterii numarului de cazuri de COVID-19, transmite Reuters. Macron s-a pronuntat,…