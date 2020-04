Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta, vineri, intr-un Buletin Informativ postat pe site-ul oficial, programul de desfasurare a etapelor care mai sunt de disputat in Liga I, anunța news.ro.In campionat mai trebuie sa aiba loc 72 de meciuri, 24 din play-off si 48 din play-out. Citește…

- Cum barurile, cluburile, cinematografele, parcurile sau oricare alt loc unde ti-ai pute intalni iubirea sunt inchise mai peste tot in lume din cauza pandemiei de Covid-19, oamenii singuri incearca sa-si gaseasca perechea in lumea digitala. Dar si cei care se afla, deja, intr-un cuplu isi simt relatia…

- Președintele.interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat luni seara, la Marius Tuca Show, ca se gandește la promovarea unei initiative legislative prin care sa se demareze o testare in masa a romanilor pentru COVID-19. Ciolacu a mai precizat ca va discuta cu specialistii. ” O sa discut cu specialistii…

- Premiata in 2019 cu Trofeul cainilor eroi pentru capacitatea de a detecta scurgerile de gaze, Ila a fost chemata impreuna cu stapanul ei la Londra de o organizatie specializata in dresaj canin in scopuri stiintifice.

- Informațiile privind riscurile de calatorie au emis o evaluare a țarilor și regiunilor și a nivelului de risc in ceea ce privește COVID-19. Lista evalueaza diferite regiuni din Statele Unite, in locul intregii țari. De asemenea, nu ia in considerare separat țari mici precum San Marino sau Orașul Vaticanului…

- Inplina pandemie de Covid-19, oamenii nu respecta recomandarile autoritaților dea sta in case. In Turcia, s-a decis ridicarea bancilor din mai multe orașe,pentru a sista astfel intalnirile din locuri publice.Cum turcii refuza sa stea in case, deși li s-a cert acest lucru pentru a evita raspandirea noului…

- Serviciul de Probatiune Bistrita Nasaud anunta luarea unor masuri pentru limitarea extinderii infectarii cu virusul COVID-19, in baza Deciziei nr. 33/27.02.2020 a Directorului Directiei Nationale de Probatiune, prin limitarea activitatii cu publicul. Incepand cu data de 28.02.2020, Serviciul ...

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat jocul Elenei Rybakina (20 de ani, 19 WTA), inaintea finalei pe care Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) o va disputa impotriva jucatoarei din Kazahstan. Halep joaca astazi cu Rybakina, in finala de la WTA Dubai. Partida va incepe la ora 17:00 și poate fi urmarita…