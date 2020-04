COVID-19: Liderii UE au ajuns la un acord asupra unui vast plan de susţinere a economiei în valoare de 500 de miliarde de euro COVID-19: Liderii UE au ajuns la un acord asupra unui vast plan de sustinere a economiei in valoare de 500 de miliarde de euro Ministrii de finante din zona euro au ajuns la un acord, joi seara, privind un plan de sustinere de 500 de miliarde de euro. Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Spania au ajuns joi seară la un acord asupra unui plan de sprijinire de 500 de miliarde de euro, propus pentru a face faţă consecinţelor economice ale crizei coronaviruslui în zona euro. Cele cinci ţări au ajuns la o înţelege în special asupra condiţiilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

