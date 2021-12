Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Gheorghiu și Gabriela Bancescu s-au casatorit duminica, 14 noiembrie, in Statele Unite ale Americii. Evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit, iar apropiații le-au fost alaturi in ziua cea mare. Artistul, in varsta de 67 de ani, s-a casatorit duminica cu Gabriela, patroana unui lanț de restaurante…

- Armata din Sudan a preluat puterea printr-o lovitura de stat, dupa ce prim-ministrul țarii a fost arestat. De asemenea, mai mulți membri ai guvernului au fost ridicați chiar din casele lor de catre soldați. Din imaginile postate in mediul online, oamenii au ieșit in strada, au dat foc la mașini și au…

- Dragoș Bucur, Dorian Boguța și Alexandru Papadopol susțin un atelier dedicat actoriei de film. Cei pasionați și care cred ca au ceva de oferit marelui ecran pot lua parte la cursurile care au loc șase luni de zile și, la final, cei prezenți vor avea ocazia sa ia parte la un casting realizat de regizorul…

- Cercetatorii americani au analizat legatura dintre ftalați și decese, intre anii 2001 și 2015. Rezultatele sunt edificatoare: aproximativ 100.00 de decese premature sunt puse pe seama acestor substanțe. Studiul a fost publicat in Environmental Pollution. Autorii acestuia s-au focalizat pe ftalații…

- Compania farmaceutica americana Merck a anuntat luni ca a depus la Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere de autorizare în regim de urgenta a medicamentului sau anti-COVID-19 administrat pe cale orala, relateaza CNN și Agerpres.Studiul clinic realizat de…

- Tehnologia a facut un salt incredibil in materie de inovare, iar epoca in care traim pretinde ca este una a digitalizarii absolute. Cu toate acestea, multe dintre activitațile noastre depind inca de existența hartiei. Este unul dintre produsele cele mai comune pe care le cumparam, dar probabil ca puțini…

- Premierul Florin Cițu a facut ieri o mutare oarecum surprinzatoare numindu-l consilier onorific pe relatii externe pe deputatul PNL Ben-Oni Ardelean. Parteneriatele strategice, in special cel cu SUA, trebuie amplificate si consolidate, astfel incat Romania sa joace un rol esential in plan extern, a…

- Autobiografia presedintelui Statelor Unite ale Americii – „Joe Biden: Promisiunile mele. Despre viata si politica”, in traducerea Ruxandrei Toma si lectura de specialitate a Ancai Sandu, va fi lansata de editura Nemira. Indiferent de opiniile politice, pentru a intelege urmatorii trei ani si jumatate…