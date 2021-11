Stiri pe aceeasi tema

- Letonia a declarat, miercuri, stare de urgenta sanitara pentru trei luni, din cauza cresterii bruste a numarului de infectari cu noul coronavirus, pana la niveluri record. Rata de vaccinare anti-Covid in Letonia, ramane una dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana. Toti angajatii din sectorul public…

- In Cehia, masca revine in toate spațiile inchise, inclusiv la birou, și se reduce valabilitatea testelor Covid, in timp ce Austria urmeaza modelul Italiei și anunța ca certificatul verde devine condiția pentru a te prezenta la locul de munca.

- Un nou record al cazurilor zilnice de COVID 19 a fost inregistrat in Romania: 15.037 de infectari. Rata de pozitivare a ajuns la 20%. In ultimele 24 de ore au murit 252 de oameni infectați cu SARS-CoV2. La terapie intensiva sunt 1.480 de pacienți in stare grava.Un nou record al cazurilor zilnice de…

- Valul patru a lovit in plin Romania. De la o zi la alta avem tot mai multe cazuri de covid 19, multe dintre ele grave. In spitale locurile se impuțineaza, iar la terapie intensiva situația este critica, pentru ca un loc poate fi gasit cu greu.

- Autoritațile au confirmat joi 2.226 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 39.228 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 39 de persoane infectate, alte 40 de decese anterioare acestui interval fiind inregistrate acum in baza de date. La ATI, numarul pacienților a ajuns la 523,…