Cine este pacientul zero al variantei Omicron? Detectata pentru prima data in Africa de Sud, aceasta varianta, B.1.1.529 dupa numele sau științific, a ingrijorat comunitatea internaționala. Cu cele 30 de mutații ale sale in comparație cu tulpina originala de Covid-19, reprezinta doua amenințari: aceea de a fi deosebit de contagioasa și mai ales de a fi […]