- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Germania a ajuns la 67.366, iar cel al deceselor la 732, a anuntat miercuri dimineata Institutul Robert Koch (RKI), dupa ce in ultimele 24 ore au fost testati pozitivi inca 5.453 pacienti, transmite Reuters.

- Germania va avea nevoie in viitor de o lege care sa garanteze aprovizionarea cu medicamente in tara, a declarat marti pentru cotidianul Bild ministrul german de interne Horst Seehofer, in contextul in care lumea se confrunta cu pandemia de COVID-19, relateaza Reuters. El a spus ca Germania…

- S-au inregistrat 10 cazuri de infectare cu COVID-19 in județul Cluj: noua persoane se aflau in carantina, iar a zecea in autoizolare. ”In urma testarii de ieri 19 martie 2020, au fost depistați pozitiv un numar total de 10 persoane din județul Cluj, din care 9 erau in carantina (5 femei cu varsta cuprinsa…

- Pandemia de coronavirus (COVID-19) va afecta masiv PIB-ul Germaniei in urmatoarele doua trimestre cel putin, a estimat joi Institutul economic DIW, care se asteapta ca economia germana sa se contracteze cu 0,1% anul acesta, transmite Reuters potrivit Agerpres. Ar fi prima scadere a economiei germane…

- Risc sporit de transmitere locala a coronavirusului pe teritoriul tarii noastre. In prezent au fost confirmate doua cazuri.Potrivit ministrului Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, un barbat a fost infectat de la sotia sa, care a revenit din Italia.

- Trei din cele șase persoane diagnosticate cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei au fost declarate vindecate. Primul caz depistat in țara, barbatul din județul Gorj, a fost externat. Ceilalți doi pacienți, femeia in varsta de 38 de ani și barbatul in varsta de 48 de ani, internați intr-un…

- Coreea de Sud a inregistrat primul deces cauzat de coronavirus, un barbat in varsta de 63 de ani, al carui nume nu a fost dat publicitatii, relateaza AFP si BBC, potrivit news.ro.Barbatul a murit la un spital din Cheongdo. El se numara printre 15 persoane din spital testate pozitiv cu coronavirus.…

- Alte 67 de persoane aflate in Japonia pe vasul de croaziera Diamond Princess au fost testate pozitiv pentru coronavirus, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Katsunobu Kato, citat de Reuters.