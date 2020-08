Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 1935 pacienți declarați vindecați■ 426 pacienți internați in spitale■ 243 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Instituția Prefectului informeaza ca astazi, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel:■ 1.836 pacienți declarați vindecați■ 415 pacienți internați in spitale■ 243 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 1719 pacienți declarați vindecați■ 426 pacienți internați in spitale■ 243 persoane cu test pozitiv…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 1716 pacienți declarați vindecați■ 412 pacienți internați in spitale■ 243 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 1687 pacienți declarați vindecați■ 412 pacienți internați in spitale■ 174 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor Direcția de Sanatate Publica, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 0; -persoane aflate in izolare (ancheta epidemiologica): 622; -persoane externate la cerere: 360; -persoane internate…

- Conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 3619 de persoane declarate vindicate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate patru persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același…

- Institutia Prefectului judetului Mures a transmis ultimele informatii legate de epidemia de COVID-19 din judet. Pana astazi, 26 mai, in județul Mureș s-au vindecat si au fost externate 535 de persoane din cele 666 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit datelor furnizate de Direcția de…