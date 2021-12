Stiri pe aceeasi tema

- Datele prezentate de Ministerul Sanatații arata ca Republica Moldova are o acoperire vaccinala de doar 25%, fapt ce reprezinta un pericol major de raspandire in continuare a virusului SARS-CoV-2. Riscul de infectare cu Covid-19 este de 11 ori mai mare in randul persoanelor nevaccinate decat cele imunizate.…

- Oamenii de știința de la Oxford au identificat o gena specifica care dubleaza riscul de insuficiența respiratorie cauzata de Covid-19. Aceasta gena recent descoperita ar putea explica de ce unele grupuri etnice sunt mai predispuse decat altele la forme grave ale bolii, scrie Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Romania se vaccineaza: peste 7.000.000 de persoane vaccinate Astazi am depasit pragul de 6.000.000 de persoane vaccinate cu cel putin o doza.Vaccinarea ramane cea mai la indemana solutie de protectie impotriva COVID 19, transmite RO VACCINARE pe pagina de socializare. Prin vaccinare impotriva COVID…

- Cercetarea facuta in Suedia și publicata in revista JAMA Internal Medicine examineaza riscul imbolnavirii cu COVID-19 pentru o persoana dintr-o familie in care unul sau mai mulți membrii au imunitate in fața coronavirusului. Aproape doua milioane de oameni au participat la studiul care a scos la iveala…

- Vaccinul reduce cu 90 la suta riscul unor imbolnaviri grave, in cazul persoanelor care s-au imunizat anti – Covid. Acesta este rezultatul unui studiu realizat in Franța. In cazul persoanelor vaccinate anti – Covid, riscul unor imbolnaviri grave, care sa necesite internarea in spital, scade cu 90 la…

- RO Vaccinare aminteste ca vaccinarea impotriva COVID 19 reduce riscul de transmitere a virusului.Un studiu realizat de CDC, in Statele Unite ale Americii, arata ca persoanele nevaccinate au de 17 ori mai multe sanse de a fi spitalizate cu COVID 19 decat persoanele care sunt vaccinate cu schema completa.RO…

- Persoanele care au fost vaccinate cu schema completa au avut un risc de peste 10 ori mai mic de a fi spitalizate sau de a muri din cauza COVID-19, comparativ cu persoanele care nu au fost vaccinate cu schema completa, arata un studiu recent al CDC . Vaccinurile COVID-19 ofera o protecție puternica impotriva…