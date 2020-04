Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, și-a concediat joi ministrul sanatații, dupa o disputa cu el in privința masurilor de relaxare și a cerut, din nou, ca statele sa incheie ordinele de ședere la domiciliu despre care spune ca afecteaza economia. Pandemia a ucis deja 2.000 de…

- Popularul ministru brazilian al sanatatii, Luiz Henrique Mandetta, a informat joi ca a fost demis de presedintele Jair Bolsonaro, cu care era in dezacord total cu privire la lupta impotriva noului coronavirus, transmite AFP, potrivit AGERPRES."Presedintele Jair Bolsonaro tocmai m-a anuntat…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca in continuare trebuie pastrate precautiile si distantarea sociala, pentru ca “mai avem vreo trei saptamani de urcat” in statisticile privind pandemia de coronavirus.Ministrul sanatatii a precizat ca in continuare trebuie pastrate precautiile si distantarea…

- Medicii care lucreaza cu pacienti COVID vor primi un bonus consistent, a anuntat joi presedintele Klaus Iohannis printr o videoconferinta la care au participat si prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa…

- Twitter a sters duminica doua postari de pe contul oficial al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, in care acesta a pus sub semnul intrebarii masurile de izolare decise in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, motivand ca acestea "au incalcat regulile" retelei de socializare, informeaza…

Marcel Vela, ministrul de Interne a facut apel la calm si a indemnat oamenii sa nu propage informatii false.Marcel Vela, ministrul de Interne a facut apel la calm si a indemnat oamenii sa nu propage...

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…