Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. Ministerul Sanatatii de la Paris anunta ca 5.091 de decese au fost consemnate in unitatile spitalicesti, in timp ce 1.416 in azilele de batrani. Secretarul de stat Jerome Salomon a declarat ca "niciodata in Franta nu au fost atat de multi bolnavi in acelasi timp la Terapie Intensiva, pentru…

- Un nou studiu realizat intr-un cadru simulat care imita populatia din Singapore a estimat ca o abordare combinata a interventiilor de distantare fizica, cuprinzand carantina (pentru persoanele infectate si familiile lor), inchiderea scolilor si distantarea la locul de munca, este cea mai eficienta pentru…

- Casele pentru varstnici din Franța au fost printre primele care au adoptat masurile de carantina. Dupa aproape doua saptamani de izolare, intr-unul dintre aceste aziluri din estul Franței, din apropiere de Lyon, nimeni nu a fost contaminat.

- Jess Marchbank, in varsta de 32 de ani, a spus ca simptomele ei au inceput cu o durere in gat, inainte de a fi dusa in graba la spitalul din Barnstaple și bagata intr-o cabina de izolare, unde a stat trei zile. Jess a simtit la inceput o durere in gat , iar starea ei s-a deteriorat repede. Ea…

- Numarul mortilor din cauza noului coronavirus a crescut de la noua la 30 duminica, cu 1.256 de cazuri confrmate dupa o crestere a numarului acestora in ultimele doua saptamani. Autoritatile au efectuat raiduri simultane la depozitele de masti faciale duminica dimineata pentru a le cere patronilor…

- Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus a crescut la 98, dupa ce inca 51 de bolnavi au fost diagnosticați cu COVID-19, iar o persoana a murit din cauza acestei maladii, in Turcia, a anunțat, marți seara, ministrul Sanatații, Fahrettin Koca, conform publicației Daily Sabah.„Pacientul care…

- Turcia a anuntat miercuri ca a înregistrat primul sau caz de infectare cu noul coronavirus, un barbat care a calatorit recent în Europa si a carui stare de sanatate este "buna", potrivit ministrului Sanatatii, citat de AFP. "Ieri (marti) seara, rezultatul testului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea ''cat mai curand posibil'' a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza AFP. "Trebuie sa avem o reuniune cat mai curand posibil cu Germania,…