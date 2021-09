Covid-19: Israelul va primi turiștii din 19 septembrie Statul evreu va primi din nou grupuri de turiști straini, dublu vaccinați in ultimele șase luni, incepand cu 19 septembrie. Dupa o luna de pauza din cauza unui nou val de contaminare Covid-19, Israel iși va redeschide porțile in 19 septembrie grupurilor de turiști straini, au anunțat autoritațile. In grup, nu individual Ministerul israelian al Turismului […] The post Covid-19: Israelul va primi turiștii din 19 septembrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

