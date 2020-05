Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Israel au izolat intr-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta in cadrul eforturilor depuse in vederea dezvoltarii…

- Nivelul scazut de vitamina D din organism crește riscul ca o persoana sa moara de COVID-19 dupa ce ia virusul, arata studiul preliminar, conform Daily Mail. Cercetatorii au comparat nivelurile medii de vitamina D in 20 de țari europene cu rata de infecție cu COVID-19 și mortalitatea. Rezultatul a dezvaluit…

- SARS-CoV-2, virusul care a declansat pandemia de COVID-19, este prezent si in secretiile oculare ale pacientilor testati pozitiv si, prin urmare, poate fi o alta sursa importanta de contagiere, potrivit unui studiu realizat de Institutul National de Boli Infectioase Lazzaro

- Descoperire uimitoare a cercetatorilor de la Universitatea din Gent, Belgia: est-europenii, inclusiv romanii ar beneficia de o gena care i-ar face mai puțin susceptibili la infecția cu COVID-19. Profesorul Joris Delanghe, autorul studiului, spune, intr-un interviu exclusiv pentru Digi24, ca doar genele…

- Cercetatorii belgieni de la Universitatea Ghent au descoperit de ce in Romania, si, in general, in tarile din Estul Europei este mai mica incidenta cazurilor grave de COVID-19 (noul tip de coronavirus), respectiv a celor soldate cu decese.Explicatia belgienilor face referire la configuratia…

- Cercetatorii belgieni de la Universitatea Ghent au descoperit de ce in Romania, si in general, in tarile din Estul Europei, este mai mica incidenta cazurilor grave de COVID-19 respectiv a celor soldate cu decese. Explicatia tine de configuratia diferita a celulelor din caile noastre respiratorii determinata…

- Israelul modifica o parte din liniile sale de productie de rachete pentru a fabrica aparate de ventilat mecanic, in incercarea de acoperi deficitul national de echipamente medicale folosite in tratarea pacientilor bolnavi de COVID-19. Airbus va produce viziere pentru spitale, prin imprimare 3D, companii…

- Institutul flamand de cercetari in biotehnologie VIB a descoperit un anticorp capabil sa neutralizeze virusul aflat la originea Covid-19, dar pentru confirmarea rezultatelor sunt necesare cercetari suplimentare, potrivit portalului belgian RTBF.