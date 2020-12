Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a depasit joi pragul de un milion de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de purtatoarea de cuvant a Ministerului Sanatatii, Sima Sadat Lari. Iranul, tara din Orientul Mijlociu cea mai afectata de pandemie, a depistat pana acum 1.003.494 de persoane pozitive…

- Epidemia de Covid-19 ia amploare și inca un mare oraș din Romania depașește peagul de 8 la mie. Timișoara a depașit, duminica, incidența de infectare 8 la mia de locuitori, conform situației cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile. In județul Timiș sunt și alte localitați care au incidența…

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul, simbata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii, transmite Agerpres. In ultimele 24 de ore, au…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 161 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 4.184. In urma retestarilor pacienților care erau deja pozitivi, 3 maramureșeni au fost reconfirmați…

- Columbia este a opta țara a lumii și a treia din America de Sud (pe langa Brazilia și Argentina) care depașește pragul de un milion de cazuri de imbolnavire cu Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare din aceasta țara, conform AFP, citat de Agerpres.

- Al doilea val pandemic lovește puternic Europa cu noi cazuri de coronavirus. Cehia a reintrat in carantina parțiala, dupa ce numarul cazuri a continuat sa creasca vertiginos. Spania devine cea de a șasea țara din lume care atinge pragul de un milion de imbolnaviri.

- Iranul este in mijlocul celui de-al doilea val de coronavirus. Potrivit cifrelor oficiale anuntate astazi, tara a depasit pentru prima data pragul de 5.000 de cazuri de infectari intr-o singura zi, conform Agerpres. Purtatoarea de cuvant a Ministerului Sanatatii, Sima Sadat Lari, a declarat ca, in ultimele…

- Numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus a depasit pentru prima data in Iran pragul de 4.000 in 24 de ore, la o zi dupa un bilant-record de decese cauzate de COVID-19 in aceasta tara, potrivit cifrelor oficiale publicate marti, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Numarul de persoane infectate…