Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Studii Financiare se implica in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 și doneaza suma de 50.000 de euro organizației Crucea Roșie Romana, cu scopul achiziției și dotarii spitalelor de stat cu echipamente de protecție și tratament impotriva coronavirus. #stamacasa #nepasa

- Farmaciile Help Net directioneaza catre asociatia Daruieste Viata suma de 100.000 euro, in scopul dotarii spitalelor din Romania in lupta impotriva COVID-19, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "Suma oferita de Help Net se va utiliza pentru achizitionarea echipamentelor de protectie pentru…

- Angajații companiilor E.ON din Romania au decis sa se implice direct intr-o campanie de strangere de fonduri prin care doresc sa contribuie la eforturile de dotare a unitaților medicale cu echipamente de protecție și aparatura specifica. Ei vor astfel sa aiba un aport direct in sprijinirea acestora,…

- In dupa-amiaza de joi, 26 martie a.c., Sfantul Parinte a incredințat 30 de ventilatoare mecanice medicale, achiziționate in zilele trecute, Elemozinarului Apostolic, cardinalul Konrad Krajewski, pentru a fi donate unor structuri spitalicești din zonele cel mai grav afectate de pandemia de Coronavirus.…

- OMV Petrom sustine interventia Crucii Rosii Romane in pandemia coronavirusului cu o donatie de 1 milion de euro, iar fondurile vor fi folosite pentru achizitia de echipamente de testare pentru diagnosticare rapida Covid-19, arata un comunicat comun.

- Simona Halep s-a alaturat efortului de sustinere a luptei impotriva Covid-19. Marti, a doua jucatoare de tenis a lumii a anuntat pe retelele de socializare ca doneaza bani pentru dotarea spitalelor din Constanta si Bucuresti.