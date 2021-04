Stiri pe aceeasi tema

- India, unde 87 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate pana in prezent la o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, se confrunta cu o lipsa de seruri impotriva noului coronavirus, intr-un moment in care numarul infectiilor atinge un nou record zilnic, informeaza AFP potrivit…

- India a inregistrat vineri 81.466 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de infectari zilnice din ultimele sase luni, in contextul in care al doilea val al pandemiei face ravagii in zonele urbane ale tarii, informeaza DPA.

- Polonia inchide incepand de sambata marile centre comerciale, scolile, gradinitele, frizeriile si limiteaza serviciile religoase, dupa ce joi a inregistrat un nou record zilnic al cazurilor de COVID-19 si sistemul sau sanitar a ajuns la limita, potrivit declaratiei premierului

- India a inregistrat vineri 39.726 cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar zilnic inregistrat in acest an. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al 12-lea ceas' India…

- La nivel național au fost confirmate 6.118 de noi infectari cu coronavirus, 411 dintre acestea fiind din Timiș. Sunt cele mai multe imbolnaviri depistate in 24 de ore in anul 2021. 133 de persoane cu Covid-19 au murit de luni pana marți, majoritatea avand boli asociate.

- Mexicul, a patra cea mai indoliata tara din lume din cauza pandemiei de COVID-19, a inregistrat joi un numar record de decese si infectari cu noul coronavirus, potrivit autoritatilor sanitare, relateaza vineri AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. Ministerul Sanatatii din Mexic a raportat joi…

- Israelul a atins joi pragul de doua milioane de persoane care si-au primit prima doza de vaccin impotriva noului coronavirus, odata cu vaccinarea unei asistente dintr-o maternitate, la care a asistat premierul Benjamin Netanyahu, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Sunt cea cu numarul 2 milioane",…