Covid-19 închide un terminal al unuia din principalele porturi din lume China a inchis o parte a unuia dintre cele mai importante porturi din lume din cauza pandemiei, la ora cand intreruperile din transportul logistic afecteaza major lanțurile de aprovizionare. Portul Ningbo-Zhoushan, situat la 250 km sud de Shanghai, este unul dintre principalele porturi chineze de transport de marfa. Covid printre 10 milioane de containere Anul […] The post Covid-19 inchide un terminal al unuia din principalele porturi din lume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de tenis masculin de categorie ATP 1000 de la Shanghai a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia a venit în urma unor "discutii aprofundate cu partile implicate", printre care si Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP),…

- Turneul masculin de tenis de la Shanghai, de categoria Masters 1.000 ATP, prevazut in luna octombrie, a fost anulat ca urmare a situatiei epidemiologice din China si din strainatate, potrivit unui comunicat dat publicitatii marti de societatea organizatoare, citata de EFE. Decizia a venit…

- China inregistreaza 76 de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. Este un „record” al numarului de cazuri de infectari din ianuarie și pana in prezent. China a anuntat luni 76 de cazuri noi de covid-19, un numar record de la inceputul lui ianuarie. Majoritatea cazurilor au fost raportate intr-o provincie…

- China a raportat luni 76 de noi cazuri de COVID-19, un numar care nu a mai fost inregistrat din luna ianuarie, transmite Agerpres, care citeaza AFP. Cele mai multe dintre cazuri au fost inregistrate intr-o provincie limitrofa metropolei Shanghai, cel mai populat oras din China. Un numar de 39 dintre…

- China a anuntat luni 76 de cazuri noi de covid-19 - un numar record de la inceputul lui ianuarie -, dintre care majoritatea intr-o provincie de langa Shanghai, cel mai populat oras din tara, relateaza AFP. Gigantul asiatic, prima tara lovita de pandemia covid-19, la sfarsitul lui 2019, aproape…

- Aproape 91% dintre locuitorii adulti din Beijing au fost vaccinati integral impotriva Covid-19, potrivit datelor autoritatilor municipale, in contextul extinderii eforturilor de vaccinare la nivel national, transmite Reuters. Aproximativ 17,7 milioane de oameni, respectiv 90,8% dintre adultii…

- Hotelul a fost inaugurat in capitala economica a Chinei, Shanghai, și are 128 de etaje. Principalele atracții ale hotelului sunt restaurantul de la nivelul 120 și piscina de la etajul 88, care ofera o priveliște spectaculoasa și unica in Shanghai. In total, are 165 de camere cu ornamente de lux, cu…

- Hotelul a fost inaugurat in capitala economica a Chinei, Shanghai, și are 128 de etaje. Principalele atracții ale hotelului sunt restaurantul de la nivelul 120 și piscina de la etajul 88, care ofera o priveliște spectaculoasa și unica in Shanghai. In total, are 165 de camere cu ornamente de lux, cu…