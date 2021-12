COVID-19 - Încă un studiu asupra eficienței vaccinului Pfizer împotriva variantei Omnicron Cercetatorii israelieni au anuntat sambata ca schema de imunizare bazata pe trei doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech asigura o protectie importanta impotriva noii variante Omicron a virusului SARS-CoV-2, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Descoperirea facuta de cercetatorii israelieni este similara cu concluziile prezentate de companiile Pfizer si BioNTech la inceputul acestei saptamani, considerate un prim semnal ca doza de supra-rapel ("booster") a acestui vaccin ar putea sa joace un rol cheie in ceea ce priveste protectia impotriva riscului de infectare cu noua varianta Omicron.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

