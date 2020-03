Stiri pe aceeasi tema

- Ion Sorin, inpectorul general scolar al judetului Dambovita, nu are coronavirus. Acesta a fost testat, dupa ce a liberalul Vergil Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Sorin Ion, testat pentru coronavirus: “Sunt Ion negativ” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Iranul a anuntat vineri 85 de noi decese cauzate de noul coronavirus, acesta fiind cel mai ridicat bilant zilnic de la inceputul epidemiei in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, informeaza AFP."Din pacate, 85 de persoane infectate cu Covid-19 si-au pierdut viata in ultimele…

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…

- UPDATE 17:30 Astazi dupa amiaza a fost confirmat cel de-al 12-lea caz de infectare cu COVID 19, la un barbat din Bucuresti Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, „este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie, dintr-o zona…

- Alte doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, astfel ca numarul total al persoanelor depistate cu acest virus a ajuns la 11 la nivel national. Cele doua noi cazuri sunt la o fata de 15 ani din Timisoara si la o alta adolescenta de 16 ani, din Hunedoara.

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- In acest moment, NU sunt cazuri confirmate de Coronavirus (Covid-19) in judetul Bistrita-Nasaud! De asemenea, nu sunt persoane suspecte care sa necesite carantina! In momentul de fata, in judetul Bistrita-Nasaud, 96 persoane sunt izolate la domiciliu (numarul include si apartinatorii persoanelor care…

- Miercuri dimineata, Ministerul francez al Sanatatii a anuntat trei noi cazuri de infectare. Dintre acestea, un barbat in varsta de 60 de ani - care se afla in stare grava - a murit la Paris. Un al doilea pacient recent testat pozitiv, in varsta de 55 de ani, se afla internat in Amiens si este in stare…