COVID-19: Inca un caz confirmat in Romania. Situatia la nivel national

In urma cu putin timp, inca un caz de coronavirus a fost confirmat in Romania. Se pare ca este vorba despre o femeie in varsta de 42 de ani din Bucuresti, potrivit presei centrale. Aceasta ar fi apropiata a barbatului confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri, 7 martie. Femeia se afla in centrul de carantina din Bucuresti si urmeaza sa fie transferata la Matei Bals. Pana in prezent, au fost paisprezece cazuri confirmate pozitiv in tara noastra.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta Citeste si: Iat ...