Covid-19: încă trei decese în România Numarul persoanelor decedate cu Covid-19 ajunge la 1.279, in Romania, conform Institutului Național de Sanatate Publica. A murit o femeie de 68 de ani, din județul Argeș, confirmata cu Covid in 20 mai. A murit in 1 iunie, suferind de diabet zaharat, hipertensiune arteriala (HTA), sindrom mielodisplazic. A murit o femeie de 58 ani, din ... The post Covid-19: inca trei decese in Romania appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

