- Au fost confirmate doua cazuri noi COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, luni, 9 august. Cele doua cazuri sunt la Alba Iulia (1) și Ighiu (1). De la inceputul pandemiei, in județul Alba, au fost confirmate 21.425 cazuri, 20.670 persoane vindecate,…

- COVID-19 a disparut aproape total din Argeș. In prezent, mai sunt active doar 19 cazuri n tot județul. Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, persoanele infectate cu noul coronavirus sunt din urmatoarele localitați: Dragoslavele (un caz); Vladești (un caz); Calinești (3 cazuri); Pitești…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore nu au fost confirmate cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in județul Buzau. De asemenea, rata de infectare in județul Buzau este zero, pentru prima data de la izbucnirea pandemiei de Covid-19. In ultimele doua saptamani nu…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,17 (ieri 0,17); -persoane internate la ATI: 12 (ieri 14); -persoane internate in spital: 100 (ieri 87); -persoane…

- CARAS-SEVERIN – Dupa ce s-a inchis focarul de la Goruia, unde au fost 4 cazuri, au mai ramas active 4 focare, respectiv cele de la Obreja – 4 cazuri, Forotic – 4 cazuri, Resita – 3 cazuri si Racasdia – 3 cazuri. Fara aceste 14 cazuri, in judet au fost raportate 136 de cazuri de COVID-19, astfel ca in…

- Conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 5 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, doi pacienți fiind testați in laboratoare private. Pacienții au varste intre 36 ani și 88 de ani, iar anchetele epidemiologice sunt in…

- CARAS-SEVERIN – Directia de Sanatate Publica Caras-Severin a raportat joi alte sase decese! Este vorba de un barbat de 79 de ani din Resita, decedat la SJUR; un barbat de 68 de ani din Sasca Montana, decedat la SJUR; un barbat de 71 de ani din Resita; un barbat de 72 de ani din Resita, decedat la SJUR;…

- Conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 14 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, dupa ce luni au fost raportate 15 cazuri noi, 278 de teste fiind efectuate in 48 de ore, cu 2 pacienți testați in alte județe. Pacienții…