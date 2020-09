Stiri pe aceeasi tema

- Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria inregistreaza din ce in ce mai multe noi cazuri de COVID-19, iar Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a decis sa le plaseze pe lista rosie, noteaza Mediafax. Institutul Național de Sanptate Publica a anunțat, marți, ca Bucureștiul și 11 județe…

- Daca in primele luni ale pandemiei primeam detalii pe fiecare moarte de COVID-19 in parte - despre afectiunile din fisele medicale ale pacientilor, de multe ori irelevante, de la surditate la autism -, astazi, Ministerul Sanatatii nu are centralizarea comorbiditatilor cel mai des intalnite in decesele…