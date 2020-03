COVID-19: Încă 6 români au fost depistați pozitiv, printre care un copil de 4 ani Inca 6 romani au fost depistați pozitiv la testul de coronavirus, informeaza sambata autoritațile, bilanțul ajungand la 108 bolnavi: Caz 103 Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantinaCaz 104 Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59Caz 105, Copil, 4 ani, contact al cazului 59Caz 106 Femeie, 43 ani, Hunedoara, contact caz 26Caz 107 Femeie, 44 ani, Hunedoara, contact caz 26Caz 108 Femeie, 41 ani, Hunedoara, contact caz 26 Caz 103, 51 ani,, intors dinin 12.03. 2020, aflat in104, 19 ani,D,al cazului 59Caz 105,, 4 ani,al cazului 59Caz 106, 43 ani,caz 26Caz 107, 44 ani,caz 26Caz 108, 41 ani,caz 26 Vezi si: ULTIMA ORA S-au interzis in Romania evenimentele cu peste 50 de persoane in spații inchise: fitness, SPA, cosmetica,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

