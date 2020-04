Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat un nou bilanț al infecțiilor cu COVID-19. La nivel național, sunt 10.096 de cazuri COVID-19. Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de...

- 19.04.2020 -Autoritațile au anunțat duminica noi 13 decese din cauza coronavirusului. Bilanțul a ajuns la 434.Varsta victimelor este intre 54 și 78 de ani, iar 8 dintre ele sunt barbați. Șase dintre victime sunt din Suceava.

- Coronavirus in Italia. Potrvit ultimelor date oficiale, persoane bolnave sunt 2.477 (marti au fost inregistrate 2.107 iar miercuri - 2.937). Sunt 13.915 de morti dupa ce au contractat coronavirus, cu o crestere fata de miercuri - 760. Miercuri, numarul lor a fost de 727. Citeste si: Alte 13…

- Autoritațile au raportat 3 noi decese din cauza noului coronavirus in Romania. Este vorba despre doua persoane din Hunedoara și despre una din Ialomița. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul acestora ajunge la 72. Deces 70 Femeie, 60 ani, jud Ialomița. Persoana cu Insuficiența renala…

- Numarul morților provocat de COVID - 19 in Romania a ajuns la 37. Ultimii trei romani decedați sunt din județul Ialomița. Este vorba despre trei barbați cu varste cuprinse intre 39 și 77 de ani. Conform Grupului de Comunicare Strategica , niciunul dintre pacienți nu a avut istoric de calatorie și nici…

- Autoritațile au anunțat, astazi, un nou deces in Romania. Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din judetul Cluj, internata in data de 20.03.2020 in Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020 in secția ATI a Spitalului de Boli Infectioase Cluj, dupa ce a fost confirmata…

- Ziarul Unirea ALERTA in Romania: Inca doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE, in țara. Bilanțul a ajuns la 11 ALERTA in Romania: Inca doua cazuri de coronavirus CONFIRMATE, in țara. Bilanțul a ajuns la 11 Autoritatile au anunțat ca au descoperit inca doua cazuri de infecție cu noul coronavirus, COVID-19,…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…