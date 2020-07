Stiri pe aceeasi tema

- Alte 416 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total al imbolnavirilor ajungand sambata la 28.582. La ATI, in acest moment, sunt internati 223 de pacienti. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.141 au fost externate. 1.651 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, 275 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus in Romania, bilantul ajungand la 21.679 S-au inregistrat si 14 noi decese, numarul total fiind de 1.394. Este cel mai mare numar de infectari raportate intr-o singura zi, in ultima luna, și a treia zi…

- Buletinul informativ emis de Grupul de Comunicare Strategica astazi confirma scaderea numarului de noi cazuri confirmate de infectare cu coronavirus raportat la numarul total de teste procesate. In ultimele 24 de ore, au fost procesate 10.667 de teste, fiind confirmate 312 noi cazuri de infectare, cu…

- Grupul de Comunicare Strategica de la Guvern a raportat, vineri seara, cinci noi decese cu COVID-19 in județul Suceava, dar similitudinea datelor conduc la ideea ca doua cazuri au fost raportate de doua ori.Decesul comunicat cu nr. 740 este al unui barbat in varsta de 48 ani, internat in data de 21…

- Ziarul Unirea OFICIAL: Niciun caz nou de infectare cu coronavirus in județul Alba, din 609 teste. 160 de persoane pozitive, 78 de persoane vindecate și 8 decese Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, sambata 25 aprilie, in județul Alba nu a fost inregistrat nici…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 103 de cazuri COVID-19 in Alba și 4 decese. Au fost inregistrate 5 noi cazuri Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 11 aprilie, in județul Alba au fost inregistrate 103 cazuri de infectare cu virusul COVID-19 și 3 decese. Fața de ultima…