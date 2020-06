CHIȘINAU, 24 iun – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 Chișinau au fost internate 71 de persoane cu suspecte de infectare cu COVID-19. Totodata, alte 188 persoane au fost tratate și externate. Bilanțul persoanelor tratate de COVID-19 a ajuns la 8400. © AP Photo / Efrem LukatskyCOVID-19, situatie grava in Germania: Se reintroduce carantina locala

Ministerul Sanatații raporteaza ca doua persoane au decedat din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore, numarul deceselor din cauza virusului ajungand la 492 de cazuri.

Din martie și pana in dimineața de 24 iunie,…