- In Timiș, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 194 de noi infectari cu coronavirus. Cele mai multe sunt din nou in Timișoara: 82. Șapte timișeni cu Covid-19 au murit, bilanțul total al deceselor ajungand acum la 686. A crescut numarul cazurilor de infectare in focarul de la Spitalul de Psihiatrie…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 273 persoane au fost confirmate cu Covid-19, fiind efectuate 2.561 de teste. Rata de infectare in Timis a crescut la 3,93, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,31. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati Timișoara –161; Lugoj…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate 299 de noi cazuri de coronavirus, fiind efectuate 2.020 de teste. Rata de infectare este la fel ca in ziua precedenta: 4.00. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –178; Lugoj -14; Dumbravița…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate 250 de noi cazuri de coronavirus, fiind efectuate 1.976 de teste. Rata de infectare a scazut putin, pana la 4,21, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,24. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate 265 de noi cazuri de coronavirus, fiind efectuate 2.052 de teste. Rata de infectare a crescut la 4,24, dupa ce in ziua precedenta a fost 4,12. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati Timișoara –140;…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate alte 243 de cazuri de coronavirus, fiind efectuate doar 2.131 de teste. Rata de infectare a scazut usor pana la 3,92, dupa ce in ziua precedent a fost 3,94 Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost diagnosticate cu coronavirus alte 225 de persoane, fiind efectuate 3.006 teste. Coeficientul de infectare a ajuns la 3,16. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –131; Lugoj – 14; Dumbravița – 10; Giroc-9; Ghiroda…

- Teste putine, infectari putine. Numarul de persoane confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, in judetul Timis, a fost de 160, fiind efectuate 949 de teste. Coeficientul de infectari a ajuns la 2,78. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din urmatoarele localitati: Timișoara –84; Dumbravița…