- Doctorul Anthony Fauci, principalul expert in boli infectioase din Statele Unite spune ca in cel mai pesimist scenariu, in luna octombrie, in SUA, numarul deceselor ar putea ajunge sa depașeasca 4.000.

- Omul de știința american Anthony Fauci a criticat reticiența oamenilor de a se vaccina și campania anti-vaccinare, spunand ca SUA ar fi putut și astazi sa se cofrunte cu variola și poliomielita, daca genul actual de dezinformare exista și in trecut. Comentariile au reflectat o frustrare crescanda…

- Agentia pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration - FDA) din Statele Unite a avertizat luni cu privire la "un risc crescut" de a dezvolta sindromul Guillain-Barre, o afectiune neurologica rara, asociat cu vaccinul impotriva COVID-19 de la Johnson & Johnson, noteaza AFP. Autoritatile…

- Epidemiologul Anthony Fauci și șeful Centrului american pentru prevenirea și controlului bolilor (CDC) au anunțat vineri ca statistica arata ca, in total, peste 99% dintre americanii care murit din cauza COVID-19 in iunie 2021 nu erau vaccinati. Directorul CDC, Rochelle Walensky, a anunțat ca „99,5%…

- G7, grupul celor mai industrializate țari din lume, vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, citata de News . Apelul a fost initiat de administratia…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca aproape jumatate dintre liderii lumii i-au cerut vaccinuri anti-Covid-19, reafirmându-și promisiunea de ajutor, ramânând însa evaziv în ceea ce privește momentul, potrivit AFP.„Toate țarile lumii se uita la…

- Anthony Fauci aduce un avertisment ingrijorator despre COVID-19. Doctorul indica ce face virusul in fiecare saptamana. Care este evoluția coronavirusului in decurs a șapte zile? Doctorul Anthony Fauci, avertisment pentru toata lumea Anthony Fauci susține ca virusul este in continuare periculos din cauza…