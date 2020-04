Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la informatiile vehiculate in cursul zilei de vineri in mass-media, privind posibile cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului medical din cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) este…

- Cele 19 cadre medicale de la Spitalul de Nefrologie „Carol Davila”, suspectate de infecție cu coronavirus, au fost testate pentru aceasta boala, iar rezultatul a fost unul negativ, a anunțat, vineri, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).La Spitalul Clinic de Nefrologie…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca bilantul victimelor cauzate de COVID – 19 a ajuns la 151. Deces 149 Barbat, de 68 de ani, din judetul Ilfov, pacient dializat la o clinica privata din București. A fost in contact caz confirmat, internat la Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila” București. Data…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 5 aprilie 2020, au fost inregistrate 3 noi decese, cauzate de infecția cu COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 151. – Deces 149 Barbat, 68 ani din jud. Ilfov. Persoana dializata la Clinica privata București, contact caz confirmat, internat la…

- Ziarul Unirea Inca 3 romani care aveau COVID-19 au murit. Noul bilanț oficial arata 151 de morți Autoritațile au anunțat duminica alte trei noi decese la pacienți romani infectați cu COVID-19. Noul bilanț la nivel național se ridica la 151 de morți. Deces 149 Barbat, 68 ani din jud. Ilfov. Persoana…

- 72 de cadre medicale de la Spitalul "Sf. Ioan", in izolare #Covid-19 Foto: Arhiva. Toate cele 72 de cadre medicale de la Secția de nefrologie a Spitalului Clinic de Urgența "Sf. Ioan" din Capitala au fost plasate în izolare, dupa ce o pacienta care facea dializa acolo a fost…

- In cursul zilei de 31 martie 2020, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența Sf. Ioan au primit confirmarea testului pozitiv la COVID 19 pentru o pacienta cu varsta de 62 de ani care realiza procedurile de dializa in secția de nefrologie și dializa a unitații sanitare. Pacienta este asimptomatica…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, ca un diplomat care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului a fost testat pozitiv cu COVID-19. Activitatea...