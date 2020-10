Stiri pe aceeasi tema

- 276 de elevi au fost testați pozitiv la Covid-19, iar 6091 au fost plasați in regim de autoizolare, potrivit ultimelor date actualizate astazi, 19 octombrie, de catre Ministerul Educației. In randul cadrelor didactice au fost confirmate 372 de persoane, 351 fiind in izolare, iar din cele nedidactice…

- Numarul elevilor testați pozitiv cu COVID-19 este de 284, iar 7 186 au fost plasați in regim de autoizolare. Informația a fost comunicata de ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, in cadrul unui briefing de presa.

- Circa 190 de elevi au fost diagnosticați cu Covid-19, dupa inceperea anului de studii, iar alți peste 5.600 se afla in autoizolare la domiciliu. Totodata, peste 200 de cadre didactice au fost testate pozitiv de la 1 septembrie, iar alte aproape 300 sunt in autoizolare. Informațiile au fost prezentate…

- 10 instituții de invațamant sunt in carantina din cauza imbolnavirilor de COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul Igor Șarov, in studioul N4. Totodata, potrivit oficialului, sunt 207 clase inchise tot din același motiv.

- Zece școli și doua gradinițe din țara se afla in carantina din cauza coronavirusului. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, in cadrul unei conferințe unde a prezentat situația in educație la doua saptamani de la inceputul

- Inceperea școlii nu a dus la majorarea numarului de infectari cu noul coronavirus. este decșarația ministrului Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, potrivit caruia numarul școlilor deschise este același ca și la 1 septembrie. „Un proces tradițional de invațare, adica prezența 100% in clase,…

- Ministrul educației, Monica Anisie, a fost intrebata la Antena 3 de ce profesorii nu sunt testați pentru coronavirus."Referitor la testare, raspunsul specialiștilor de la Ministerul Sanatații este unul foarte simplu. Testarea nu arata decat o stare de moment. Astazi poți sa fii cu testul negativ și…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat in cursul serii de 14 august ca un numar de 263 de romani, ce lucreaza la o fabrica de conserve din Germania au fost testati pozitiv pentru SARS-CoV-2. Dintre acestia, 149 au incheiat deja perioada de carantina stabilita de catre autoritatile germane, in timp…