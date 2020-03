Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, intr-o conferința de presa, la miezul nopții de duminica spre luni, ca s-a decis suspendarea tuturor zborurilor catre Italia și din Italia, pe toate aeroporturile, din 9 martie pana in 23 martie. Decizia a fost luata in cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, care urmeaza sa analizeze, in The post COVID-19 in Romania: Zborurile dinspre și catre Italia, suspendate. Urmeaza o decizie cu privire la inchiderea școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .