Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 27 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 45.902 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.794 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.440 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. The post 1.104 cazuri noi de COVID-19…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 44.798, potrivit datelor transmise duminica, 26 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In ultimele 24 de ore, au fost raportate 1.120 cazuri noi. De asemenea, 25.643 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.572 pacienți…

- Pana astazi, 23 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma…

- 48 de cazuri noi COVID-19, la Brașov Arhiva Foto: Gabriel Sava. Pentru prima data de la debutul pandemiei de coronavirus, România are peste 1.000 de cazuri noi într-o singura zi. Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca, în ultimele 24 de ore, în țara noastra…

- Nou record de infectare cu noul coronavirus: 994 de cazuri noi Foto: MApN Înca 994 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost înregistrate în România, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Este un nou record de cazuri confirmate în 24…

- Romania a ajuns la 25.697 de cazuri de COVID-19, dupa ce au fost confirmate 411 cazuri noi. Bilantul deceselor a ajuns la 1.579, iar la Terapie intensiva se afla 186 de pacienti.Din cele 25.697 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19, 18.181 au fost declarate vindecate și externate. Pana…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din ultimele 24 de ore a scazut la 125, dar a scazut dramatic si numarul de teste efectuate, care se ridica la 2.915, adica mai puțin de jumatate fața de ziua anterioara. nullLa ora 13:00, autoritatile vor anunta noul bilant al infectatilor cu coronavirus, repartitia…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca pana duminica, la ora 13.00, in Romania au fost confirmate 20.479 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 189 mai multe fata de raportarea transmisa sambata, la aceeasi ora. 144 de pacienti cu COVID-19 sunt internati, in acest moment, in sectiile de terapie…