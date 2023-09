Covid-19 în România: 18 persoane au murit Potrivit datelor Ministerului Sanatații, un numar de 11.226 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in perioada 11-17 septembrie, cu 4.055 mai multe decat in intervalul precedent. ”In intervalul 11 – 17 septembrie 2023 au fost inregistrate 11226 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 3583 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 231 persoane au fost reconfirmate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

