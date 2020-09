Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane cu funcții de conducere din cadrul Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) au fost confirmate cu COVID-19, au transmis, miercuri, reprezentanții instituției. Potrivit unui comunicat transmis de ADR, in cursul zilelor de 29 și 30 septembrie, trei persoane cu funcții de conducere…

- In acest an, pandemia de COVID-19 este cea mai mare provocare pentru operatiunile umanitare din intreaga lume. Lipsa de acces si restrictiile impuse de guvernele tarilor au adus in prima linie de raspuns medicii, voluntarii si ONG-urile locale. Asociatia "FDP - Protagonisti in educatie" alaturi de AVSI…

- Angajatii din industria HoReCa protesteaza astazi in fata restaurantelor si teraselor, nemultumiti de masurile adoptate pana acum de Guvern. Ei susțin ca 400.000 de salariați vor fi afectati daca nu se deschid restaurantele. Protestul va avea loc intre orele 17.00- 18.00 si vor participa atat cei care…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au transmis ca in noaptea de 25/26 iulie, politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, impreuna cu politistii statiunii Mamaia, au actionat in zona cluburilor si teraselor din zona Summerland a statiunii Mamaia, pentru verificarea…

- CARAS-SEVERIN – Cristian Gafu face un apel la caraseni si ii indeamna sa respecte cu strictete masurile de preventie a imbolnavirii cu Covid! In contextul cresterii alarmante a numarului de persoane infectate cu SARS CoV-2, prefectul judetului a adresat un mesaj tuturor carasenilor. „Cetateni ai judetului…

- CHIȘINAU, 21 iul – Sputnik. Masurile de carantina au oprit intr-o anumita masura raspandirea coronavirusului, insa exact pana in momentul in care au fost anulate. Pe de o parte, situația din țara reclama imperios reluarea activitaților economice, deoarece continuarea restricțiilor amenința cu prabușirea…

- Consiliul Judetean (CJ) Brasov, in parteneriat cu cinci spitale din judet, care trateaza bolnavi de COVID-19, si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), va depune un proiect, in valoare de aproape 45 de milioane de lei, pentru finantare din fonduri europene, in vederea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a fost alertata despre epidemia de coronavirus de reprezentanta sa din China, nu de autoritatile locale, situatie care ar putea avea impact in privinta perceptiei asupra cooperarii Beijingului, informeaza cotidianul The Guardian.Organizatia Mondiala a…