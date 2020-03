Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova a fost decretat COD ROSU la nivel national referitor la situatia epidemiologica prin infectia cu COVID-19, existand pericol confirmat de declansare a urgentei de sanatate publica.Astfel, potrivit autoritatilor de la Chsinau va fi sistata activitatea unor puncte de trecere a frontierei…

- Toti angajații Comisiei pentru Invațamant din Senat au fost trimiși acasa, dupa ce soțul unei angajate de la comisie ar fi avut contact cu persoana depistata pozitiv pentru coronavirus.Este vorba despre femeia de 42 de ani, descoperita pozitiv la testarea pentru cronavirus, si care lucra la contabilitate,…

- Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale Viorica Dumbraveanu a anuntat Cod Portocaliu de Covid-19. Anuntul a fost in urma cu cateva momente in aceasta dimineata in cadrul sedinței Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica.

- Sambata, 29 februarie, jandarmii calaraseni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor care vor participa la meciul de fotbal dintre echipele AFC Dunarea Calarasi si FC Csikszereda Miercurea Ciuc, partida programata a se desfasura pe Stadionul ”Ion Comsa” din municipiul Calarasi,…

- Jandarmii bistriteni vor asigura masurile de ordine publica la partida de handbal dintre echipele CS Gloria 2018 si MKS Lublin Polonia, din cadrul Cupei EHF, care va avea loc, duminica, de la ora 18,00, la Sala Polivalenta din municipiul Bistrita, scrie Agerpres. "Pentru ca toti cei care vor participa…

- Peste 1.500 de jandarmi asigura, vineri, ordinea si siguranta publica la manifestarile organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, la acestea fiind asteptate sa participe peste 70.000 de persoane.

- Peste 3.500 de politisti si jandarmi vor asigura ordinea publica la cele 276 manifestari religioase care vor fi organizate in toata tara, de Boboteaza. "Aproximativ 3.500 de politisti si jandarmi v...

- Cu ocazia Bobotezei, sarbatoare sfanta a crestinatatii la care vor fi prezenti numerosi credinciosi, luni, 6 ianuarie, jandarmi damboviteni, politisti, pompieri si politisti locali vor asigura masurile de ordine publica la slujba de sfintire a apei . Cu ocazia Marii Sarbatori a Botezului Domnului (Boboteaza)…