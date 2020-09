Stiri pe aceeasi tema

- Alte 532 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sint de import (Egipt-1, SUA-1, Ucraina-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 37 740 cazuri. Total teste efectuate – 2524, dintre care primar…

- Alte 288 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import (Egipt-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 37 208 cazuri. Total teste efectuate – 1370, dintre care primar – 1210 si repetat –…

- Alte 296 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sint de import (Romania-1, Turcia-1, Franța). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 36700 cazuri. Total teste efectuate – 989, dintre care primar…

- Alte 358 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sint cu transmitere locala (Turcia-2, Romania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 35 904 cazuri. Total teste efectuate – 1765, dintre care…

- CHIȘINAU, 27 aug - Sputnik. Alte 564 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, doua sunt cu transmitere locala. O persoana din Romania și o persoana din Germania. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 35…

- Alte 396 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 11 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 3 sint de import (Belgia-1, Franța-1, Romania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 24343 cazuri. Total teste efectuate…

- 323 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 6 in Transnistria. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 15 776 cazuri. Total teste efectuate in aceasta zi – 1812, dintre care primar – 1346 si repetat – 466. Din numarul total…

- Alte 351 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 6 in Transnistria. 350 cazuri sint cu transmitere locala și 1 caz de import (Romania). Total teste efectuate in aceasta zi – 1787, dintre care primar – 1319 si repetat – 468. Bilanțul persoanelor…