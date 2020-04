Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a comunicat luni, 6 aprilie, ca din cele 864 de persoane infectate cu COVID-19, in stare grava se afla 76 de pacienti, dintre care zece sunt intubati. Alti 304 sunt in stare de gravitate medie.

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu a anuntat duminica, 5 aprilie, ca alte doua persoane au murit de COVID-19, iar 80 de pacienti se afla internati in stare grava. Alti 304 de pacienti sunt in stare de sanatate de gravitate medie. Stare satisfacatoare - 250 de persoane.

- Briefing de presa susținut de Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, de prezentare a informațiilor actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național

- Din cele 263 de persoane confirmate cu COVID-19, 44 se afla in stare grava la spital. Dintre acestea, 32 sunt internate la Spitalul de Boli Contagioase „Toma Ciorba” si alte 12 la Spitalul Clinic Republican. Datele au fost prezentate suni, 30 martie, de catre ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- 27 de pacienti infectati cu COVID-19 ar putea fi externati saptamana viitoare. Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca rezultatele din laborator arata ca acestia s-au vindecat. In cazul a noua persoane au fost facute teste repetate, ambele teste fiind negative.…

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat joi, 26 martie, ca autoritatile vor deschide doua spitale regionale pentru internarea persoanelor infectate cu COVID-19. Este vorba despre Spitalul Republican din Balti si Spitalul din Comrat.

- Ministra Sanatatii, Viorica Dumbraveanu, a anuntat joi, 26 martie, ca in R. Moldova au fost confirmate 149 de cazuri de infectare cu COVID-19. In total, pana la ora actuala au fost prelevate probe la COVID-19 de la 1.164 de persoane. De asemenea, la moment exista alte 116 persoane suspecte de infectie…

- La Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Toma Ciorba” sunt internate 43 de persoane confirmate cu COVID-19, iar sapte dintre acestea sunt in stare grava. Alte 32 de persoane sunt in stare medie, iar patru – in stare satisfacatoare. Informatiile au fost prezentate vineri dimineata, 20 martie, de catre…