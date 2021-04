COVID-19 în Moldova: O ușoară scădere a numărului de infectări CHIȘINAU, 10 apr – Sputnik. Ministerul de profil anunța ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 830 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, in urma procesarii a 5704 teste, dintre care 1031 de teste rapide. Toate cazurile noi sunt cu transmitere locala Astfel, numarul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 240.886. Din numarul total de cazuri anunțate astazi, 12 sunt lucratori medicali: un medic, opt asistenți medicali și trei angajați din cadrul personalului auxiliar. Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a transmis, vineri, ca se constata o tendinta de scadere a numarului de infectari cu Covid-19, atat in randul elevilor, cat si al personalului. In 1 aprilie, 2.610 de elevi si 2.171 de angajati erau confirmati cu coronavirus.

- Ministerul Educatiei a transmis, vineri, ca se constata o tendinta de scadere a numarului de infectari cu Covid-19, atat in randul elevilor, cat si al personalului. In 1 aprilie, 2.610 de elevi si 2.171 de angajati erau confirmati cu coronavirus. ”Conform datelor transmise si asumate de catre…

- În ultimele 24 de ore, 236 persoane au fost confirmate Covid-19 în județul Cluj. 81 de persoane sunt internate la ATI, iar aproape 600 de persoane au decedat în Cluj, în urma infecției cu SARS-CoV-2. Rata incidentei pe judetul Cluj în acest moment este 4,30, fiind…

- Rata incidenței cazurilor de COVID-19 in Turda și Campia Turzii este in ușoara scadere fața de ieri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- OFICIAL|Scadere a numarului de INFECTARI in județul Alba. 77 de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore: LISTA localitaților din care provin noile infectari de COVID-19 Vineri, 5 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 77 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de…

- Clujul are o incidența a cazurilor în ultimele 14 zile de 2,47 la mia de locuitori, ceea ce plaseaza județul în scenariul galben. De altfel, la nivel național doar Maramureș și Timiș se afla la ora actuala în scenariul roșu din cauza infectarilor…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava s-au inregistrat 75 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in usoara scadere comparativ cu cel de vineri, cand in judet au fost raportate 81 de noi imbolnaviri. De la inceputul pandemiei la nivelul judetului s-au inregistrat 19.997 de cazuri de…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 3.525 de cazuri noi de COVID-19, din 32.666 de teste PCR și teste rapide. Alți 66 de romani au murit din cauza infecției cu coronavirus. La terapie intensiva sunte internați 1.101 pacienți COVID.