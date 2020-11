Luptătorii de la Heracle au reluat competițiile

Peste o sută de luptători de la stilurile greco-romane, libere și feminin au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la un turneu internațional organizat la hotelul Rin din București ce a reunit loturile naționale... The post Luptătorii de la Heracle au reluat competițiile appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]