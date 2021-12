In Marea Britanie, varianta Omicron ar putea provoca aproximativ 1.000 de infecții pe zi, transmite Sky News. Agenția pentru Securitatea Sanatații din Mare Britanie a declarat ca, pana in prezent (n.r. luni, 6 decembrie), sunt confirmate 336 de cazuri cu varianta Omicron. Dar, potrivit Sky news, avand ca sursa un specialist, varianta Omicron provoaca deja pana la 1.000 de infecții pe zi in Marea Britanie, adica mult mai mult decat ar sugera cifrele oficiale. Profesorul Francois Balloux, director al University College London Genetics Institute, a declarat ca focarul este acum in curs de desfașurare,…