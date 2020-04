Stiri pe aceeasi tema

- .Focarul american arata un mic semn de reducere, potrivit Universitații Johns Hopkins Dupa ce numarul de victime de joi a inregistrat un scurt declin, decesele au crescut din nou vineri, in timp ce numarul infecțiilor continua sa creasca pana la aproape 500.000 in topul Covid-19 din lume. Deși președintele…

- Numarul total al deceselor inregistrate in SUA a ajuns la 18.586, apropiindu-se de Italia (18.849), tara care are o populatie de cinci ori mai mica. Totodata, SUA se apropie de jumatate de milion de cazuri de imbolnaviri cu COVID-19, doar in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 35.000 de noi cazuri.…

- Statele Unite au inregistrat 1.783 de decese din cauza noului coronavirus intr-o zi, potrivit unor date compilate de Universitatea Johns Hopkins joi la ora locala 20.30 (vineri, 3.30, ora Romaniei), mai putine decat cele 1.973 de decese inregistrate cu o zi inainte.

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus se ridica acum la 1,5 milioane la nivel mondial, potrivit celor mai recente date. Pandemia de virus COVID-19 , care are originea in Wuhan, China, a inceput sa se raspandeasca rapid in intreaga lume in februarie. Epicentrul asupra pandemiei s-a mutat in…

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- Mai mult de 1.500 de decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in New York, a precizat guvernatorul statului american Andrew Cuomo in conferinta zilnica de presa sustinuta in Albany, potrivit The Guardian, anunța news.ro.Cuomo a confirmat 172.196 de cazuri de coronavirus si 1.550…

- O asistenta din Statele Unite ale Americii a publicat o imagine tulburatoare de la morga pentru pacientii decedati din cauza noului coronavirus, ca sa arate cat de grava este, de fapt, situația generata de raspandirea COVID-19.

- 63,098 de cazuri de coronavirus au fost oficial recenzate miercuri in Statele Unite, dintre care 827 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP.In ziua precedenta, Statele Unite numarau 600 de decese de Covid-19, informeaza news.ro. Citește și: Dr Alexandru…