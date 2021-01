Stiri pe aceeasi tema

- China a inregistrat cel mai mare numar de infectari zilnice din ultimele cinci luni și jumatate, in ciuda inchiderii a patru orașe, a extinderii testarii și a altor masuri luate impotriva raspandirii epidemiei de Covid-19, transmite hotnews . Cei mai mulți pacienți noi au fost raportați in apropierea…

- Va reamintim ca la inceputul acestui an, mai exact pe 3 ianuarie, a fost depistat primul caz suspect de coronavirus cu noua tulpina care face ravagii in Marea Britanie.Este vorba de un pacient internat la Institutul Matei Balș din Capitala, care s-ar fi intros curand din Regatul Unit. Secialiștii de…

- Un caz suspect de coronavirus cu noua tulpina a fost depistat și in Romania. Este vorba de un pacient internat la Matei Balș. Persoana infectata s-ar fi intors de curand chiar din Marea Britanie. Este vorba de un barbat care prezenta simptome de coronavirus.Specialiștii de la Matei Balș susțin ca pentru…

- Un caz suspect de coronavirus cu noua tulpina a fost depistat și in Romania. Este vorba de un pacient internat la Matei Balș. Persoana infectata s-ar fi intors de curand chiar din Marea Britanie. Este vorba de un barbat care prezenta simptome de coronavirus.Specialiștii de la Matei Balș susțin ca pentru…

- Italia sufera un al doilea val de COVID-19 care lovește mai puternic de aceasta data. Situația este de șase ori mai grava decât în primavara. În primavara, situația în Italia era devastatoare. Pandemia de COVID-19 și-a pus amprenta…

- Europa revine treptat la carantina totala. Prima țara europeana care a trecut de un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou lockdown-ul. Franța a depașit și ea acest prag psihologic, in timp ce in Germania, bilanțul deceselor a trecut de 10.000 de morți. Și in Italia se discuta…

- Europa revine încetul cu încetul la carantina totala. Prima țara europeana care a trecut de la un milion de cazuri, Spania, este la un pas de a instaura din nou carantina totala. Franța a depașit și ea acest prag psihologic, în timp ce în…

- In bilantul de joi, ministerul Sanatatii din Italia a raportat 83 de morti, in timp ce la terapie intensiva au fost internati in ultimele 24 de ore 47 de persoane infectate cu coronavirus, numarul total al celor internati la ATI fiind de 586. Citeste si OMS a facut un anunt care ne da fiori:…