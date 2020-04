Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Germania a ajuns la 67.366, iar cel al deceselor la 732, a anuntat miercuri dimineata Institutul Robert Koch (RKI), dupa ce in ultimele 24 ore au fost testati pozitivi inca 5.453 pacienti, transmite Reuters.

- Autoritațile indiene din nordul statului Punjab au bagat in carantina aproximativ 40.000 de rezidenți din 20 de sate in urma unui focar de coronavirus, generat de un singur barbat, scrie BBC.Un barbat din statul indian Punjab, in varsta de 70 de ani a murit de coronavirus, insa medicii au aflat abia…

- (UPDATE 13:30) De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, in Romania au fost inregistrate alte 263 de noi cazuri de imbolnavire. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 0 și 94 de ani, scrie digi24.ro.

- Ziarul Unirea OFICIAL: 263 de cazuri noi de COVID-19, in Romania. Cea mai mare creștere a numarului de imbolnaviri, in 24 de ore. Bilanțul total OFICIAL: 263 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania. 1292 de persoane infectate cu noul coronavirus Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Numarul deceselor la nive global a depașit 24.000, ajungand la 24.216, cele mai multe in Italia (8.215) si Spania (4.365). In condițiile in care președintele Donald Trump anunța ca vrea sa "redeschida" țara in aprilie, SUA au urcat pe primul loc in privința numarului persoanelor infectate, cu peste…

- Italia a trecut, joi, 26 martie 2020, de pragul de 80.000 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2, dupa ce in ultimele 24 de ore inca 6.153 de persoane s-au imbolnavit. Sunt mai multe cazuri raportate decat in ziua precedenta.

- ​Gruparea Real Valladolid a refuzat kiturile de testare pentru coronavirus trimise de LaLiga. "Sunt alte persoane care au nevoie mai mult de testari", a declarat David Espinar, purtator de cuvânt al clubului, potrivit News.ro."Niciun jucator nu a prezentat simptome si credem…

- Ministerul Sanatații din Romania a confirmat, pe seara, șase cazuri noi de COVID-19. Toate aceste cazuri ar fi intrat in contact cu o tanara de 26 de ani din Hunedoara. Mai jos redam mesajul Ministerului Sanatații: 6 cazuri, total 59: Cele 6 persoane au intrat in contact cu femeia din Hunedoara, 26…