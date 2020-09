Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarea mare a Organizației Mondiale a Sanatații, pentru Europa, este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește creșterea numarului de cazuri de Covid. „Eu sper ca virulența acestui microorganism sa scada”, declara Alexandru Rafila. Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale…

- Germania, care detine presedintia semestriala a UE, vrea sa impiedice repetarea scenariului din martie si vrea sa apere zona Schengen de libera circulatie a persoanelor in Europa, insa unele tari au luat deja masuri. Ungaria a interzis incepand de marti accesul cetatenilor straini pe teritoriul…

- Alte 522 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sint de import (Turcia-2, Ucraina-1, Austria-1, Franța-1, Germania-1, Irlanda-1, SUA-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 31 937 cazuri. Total…

- Alte 522 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate, joi, in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sunt de import (Turcia-2, Ucraina-1, Austria-1, Franța-1, Germania-1, Irlanda-1, SUA-1).

- Alte 522 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sunt de import (Turcia-2, Ucraina-1, Austria-1, Franța-1, Germania-1, Irlanda-1, SUA-1).

- Alte 362 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 19 in Transnistria. Numarul total de cazuri in regiunea transnistreana- 1604. Din numarul total de cazuri, 6 sunt de import ( Turcia-1, Ucraina-1, Franța-1, Marea Britanie-3 ).

- Peste 3 milioane de europeni au fost infectați pina acum cu noul coronavirus, anunța AFP și Digi24.ro. Cele mai multe cazuri sint inregistrate in Rusia – aproape 800.000, urmata de Marea Britanie, cu aproape 300.000 de infectari și Spania, cu peste 267.000 de cazuri de la debutul pandemiei. Pe locul…

- Cu exceptia Germaniei, Romania are cele mai multe noi cazuri de infectie cu noul coronavirus din intreaga Uniune Europeana. In timp ce in majoritatea statelor tendinta este descrescatoare, tara noastra a inregistrat o noua crestere semnificativa, anuntand marti un bilant mai mare cu 118 cazuri fata…