Stiri pe aceeasi tema

- S&P: Anul 2021 ar putea fi cel mai dificil de dupa 2009 pentru banci. Retragerea masurilor de urgenta adoptate in criza pandemica ar putea bloca relansarea economica Anul 2021 ar putea fi cel mai dificil de dupa 2009 pentru sectorul bancar, in conditiile in care retragerea treptata a masurilor de…

- Al 10-lea an al Wizz Air Cluj-Napoca Marathon a adus o prima editie virtuala, care a avut loc între 8 si 15 noiembrie 2020, si a adunat aproape o mie de participanti la start, din România, Slovacia, Olanda, Polonia, Irlanda, Marea Britanie, Ungaria, Franta,…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 50 de milioane la nivel global, conform unei analize Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga. Potrivit datelor Reuters, octombrie a fost cea…

- Prețurile petrolului au atins luni nivelul minim al ultimelor cinci luni, dupa noi restricții induse de evoluția pandemiei de coronavirus, relateaza BBC.Mai multe economii au inasprit restricțiile, inclusiv Marea Britanie, Franța și Germania, in condițiile in care se confrunta cu creșterea…

- Decesele zilnice COVID-19 au crescut cu aproape 40% comparativ cu saptamana precedenta, a declarat pentru BBC Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al OMS, Margaret Harris, a declarat ca Franta, Spania, Marea Britanie, Olanda si Rusia au inregistrat…

- In timpul lockdownului, epidemia Covid-19 a provocat tulburari psihice la 65% dintre italieni, la 63% dintre britanici, la 69% dintre spanioli și la 50% dintre germani, cu o medie europeana de 58%. Acest lucru este dovedit de o cercetare efectuata de Institutul de Cercetari Elma in Franța, Germania,…

- Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 6.693 si cel al deceselor la 126, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica. Dintre romanii confirmati cu SARS-CoV-2, 1.917 sunt in Italia, 1.253, in Spania, 124 in Franta, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie,…

- ”Dupa noua luni de lupta cu Covid-19, simpla notiune de comunitate internationala pare zdrentuita. Daca nu ne vom uni si nu vom actiona impotriva dusmanului nostru comun, stim ca toata lumea va avea de pierdut. Acum este momentul...ca umanitatea sa depaseasca granitele si sa repare sciziunile”, a afirmat…