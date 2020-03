Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din aceasta cauza in spitalele din Marea Britanie a crescut cu 115 intr-o zi, ajungand la 578, conform raportarii oficiale facute joi dupa-amiaza, scrie The Guardian.

- Potrivit ultimelor date facute publice de GCS, numarul infecțiilor cu COVID-19 a ajuns, miercuri, la 906.----------------De la ultima raportare, țara noastra a inregistrat inca 218 persoane nou depistate cu COVID 19, iar totalul imbolnavirilor a ajuns la 794, la nivel național.Și numarul morților crește…

- Bilantul celor infectati cu noul coronavirus creste in fiecare zi si incepe sa semene cu cel din Italia. Bilant tragic in Spania. 514 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza Covid-19. In total, 2.696 oameni au murit in Spania din cauza Covid-19, iar numarul celor infectati a ajuns la aproape…

- Pana lunii, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate...

- Numarul total de cazuri de coronavirus din Germania a ajuns, luni, la 22.672, in timp ce 86 de decese au fost inregistrate din aceasta cauza. Institutul Robert Koch a avertizat ca numarul real al cazurilor ar putea fi chiar mai mare, scrie Mediafax.Noul bilant a fost anuntat astazi de Institutul…

- Italia devine astfel prima tara in ceea ce priveste numarul de decese provocate de pandemia de Covid-19, in fata Chinei (3.245), Iranului (1.284) si Spaniei (767). Italia a anuntat primele doua decese in 22 februarie.

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.

- MUNICIPIUL BUZAU COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA HOTARAREA NR. 1/09.03.2020 privind unele masuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19 Avand in vedere și in temeiul: -referatul Compartimentului de Protecție Civila și Situații de Urgența; -prevederile Codului administrativ,…