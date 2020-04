Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat in ultimele 24 de ore 525 de decese, acesta fiind cel mai scazut numar zilnic raportat in ultimele trei saptamani. Numarul total de cazuri a ajuns la 128.948, cu 4.316 infectari depistate in ultimele 24 de ore - o scadere cu aproximativ 500 fata de ziua precedenta. Totalul deceselor…

- Coronavirus in Italia. Potrvit ultimelor date oficiale, persoane bolnave sunt 2.477 (marti au fost inregistrate 2.107 iar miercuri - 2.937). Sunt 13.915 de morti dupa ce au contractat coronavirus, cu o crestere fata de miercuri - 760. Miercuri, numarul lor a fost de 727. Citeste si: Alte 13…

- Angela Campean este unul dintre numeroșii medici romani care au ales sa profeseze in strainatate. A ajuns cu ani in urma intr-un spital din Milano. Astazi, vede zilnic moartea cu ochii, "ceva ce doar in filmele SF gasești". Autoritatile italiene nu au luat masuri, desi se stia ca foarte multi turisti…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, bilantul de decese din Italia a ajuns la 5476 de persoane, 651 de decese doar in ultimele 24 de ore. Autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021).…

- Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic, la fix o luna de la depistarea primului caz. Doar in ultimele 24 de ore, au murit 793 de oameni din cauza infectarii cu COVID-19, cu 166 de decese mai mult fața de bilanțul inregistrat vineri. Este cel mai grav bilanț din „Cizma”…

- Lombardia, regiunea cea mai afectata din Italia de pandemia COVID-19, cu peste 16.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dintre care 1.640 fatale, a deplans faptul ca doar 60% din cei peste 10 milioane de locuitori ai sai respecta masura de izolare la domiciliu. Datele provin de la un program…

- Autoritatile italiene au anuntat joi ca numarul deceselor provocate de Covid-19 a ajuns la 14, iar cel al persoanelor infectate este de 530, potrivit Corriere della Sera, scrie news.ro.Joi au fost inregistrate doua noi decese. Intr-un comunicat transmis de agentia de Protectie Civila se arata…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 in peninsula, informeaza BBC.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate In ultimele 24 de ore,…