Israelul, prima țara din lume care a inițiat o campanie de vaccinare cu doza a treia, inregistreaza o ameliorare categorica, dupa ce in vara s-a confruntat cu o explozie a numarului de contaminari, odata cu propagarea variantei Delta, anunța BFMTV. In Israel, campania de vaccinare pentru a treia doza a debutat la 1 august, la inceput pentru persoanele cu varste peste 60 de ani, varsta minima a rapelului scazand treptat. In prezent, in Israel, aproximativ 40% din populație a facut a treia doza se vaccin. In septembrie, numarul cazurilor zilnice depașea 11.000, pentru ca, la data de 6 octombrie,…